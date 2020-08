DAX - 10.000 im Jahr 2020 nochmal möglich?

Liebe Leser, liebe aktive Trader – was kommt als nächstes in unserem Turbo-Dienst? Nikola, Apple, Gold oder doch der DAX? Unsere letzten Trades auf den DAX gingen allesamt auf und wir handeln mit einem speziellen Ansatz: Wir agieren über Positionsgröße, weil wir im aktuellem Marktumfeld enge Stoppkurse für Geldvernichtung halten. Ein großes Börsenmagazin wurde damit nun 10x in Folge erwischt und jedes Mal ausgestoppt. Dies ist fast unvermeidbar in einem DAX-Umfeld, das seit 3 Monaten im Wesentlichen von 11.800 bis 12.800 funktioniert mit zwei kleinen Ausreißern nach unten und oben. Wir agieren dabei sehr oft auch in Feierabendtrades wie folgt – kleine Postionsgröße, Abholertrade auf 150-200 Punkte Profit. Taktisch gibt es im aktuellen Umfeld auf den S&P 500 dazu aktuell super Gelegenheiten, Inline-Optionsscheine und Turbos zu kombinieren. Dies erfordert Disziplin und professionellen Ansatz. Dies vertiefen wir diese Woche mit Euch, plus dem neuen Trade wohl an diesem Freitag. Wer uns kennenlernen will - hier geht es zu uns zum Abodienst. Zu Nikola gibt es im Video heute unsere Analyse, wie man mit Hebel agieren sollte, ebenso gehen wir auf Apple und Gold ein.

