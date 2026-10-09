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DAX - 200-Tage-Linie angeknackst, Aufwärtstrend noch intakt

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200-Tage-Linie angeknackst, Aufwärtstrend noch intakt

Beim DAX® entfaltet sich eine gewisse Abwärtsdynamik. Gestern Mittag rutschte der deutsche Blue-Chip-Index erstmals wieder seit dem 23. Juli unter die 24.800er-Marke und droht damit auch den vielbeachteten 200-Tage-Durchschnitt preiszugeben. Dieser wurde erstmals seit Ende Mitte Juni unterschritten, aber noch nicht nachhaltig. Nun dient als möglicher Stabilisator der um 24.750 Zähler verlaufende, durch Tiefs von Ende April und Mitte Mai definierte Aufwärtstrend. Eine waagerechte Unterstützungszone befindet sich um 24.550/24.650 Punkte, wo sich das Drei-Monats- und das Zwei-Monats-Tief befinden. Aus Fibonacci-Sicht wäre nach dem Bruch des noch behaupteten 38,2-Prozent-Retracements der März-August-Aufwärtswelle aber eine Korrektur bis zur 50-Prozent-Marke bei 24.240 Zählern das plausible Szenario. Nach oben haben sich neue Widerstände etabliert. So ergab sich auch gestern wieder eine Abwärtslücke, die um 24.997/25.038 Zähler die erste Barriere darstellt. Ein weiteres Gap liegt bei 25.347/25.354 Punkten. Diesem nähert sich von oben ein zurzeit noch um 25.440 Zähler verlaufender, am Drei-Wochen-Hoch entspringender Abwärtstrend.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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