DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

BASF-Anlage im Blick

09.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

BASF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,13 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,797 BASF-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (54,28 EUR), wäre das Investment nun 6.773,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 32,26 Prozent.

BASF wurde am Markt mit 46,80 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net