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BASF-Anlage im Blick

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
53.78 EUR -0.39 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

BASF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,13 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,797 BASF-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (54,28 EUR), wäre das Investment nun 6.773,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 32,26 Prozent.

BASF wurde am Markt mit 46,80 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

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Datum Rating Analyst
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.10.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK

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