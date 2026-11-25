Langfristige Anlage

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Brenntag SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,98 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,238 Brenntag SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 7.099,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,36 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 29,01 Prozent gleich.

Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 8,08 Mrd. Euro wert. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net