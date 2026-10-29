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Langfristige Investition

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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Am 29.10.2025 wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commerzbank-Anteile an diesem Tag 31,11 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 3,214 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 37,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,02 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 41,03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets

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