Profitabler Commerzbank-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,45 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,028 Commerzbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 991,87 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 25.11.2026 auf 34,17 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,81 Prozent gesunken.

Commerzbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,42 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net