DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Daimler Truck-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,88 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,952 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 41,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,29 Prozent.
Daimler Truck war somit zuletzt am Markt 31,75 Mrd. Euro wert. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers lag beim Börsengang bei 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Daimler Trucks