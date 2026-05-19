DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren EON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EON SE-Aktie betrug an diesem Tag 10,18 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 98,193 EON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 18,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.800,37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,04 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 48,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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