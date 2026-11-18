Rentable Fresenius SE-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fresenius SE-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 66,92 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,494 Fresenius SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 53,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,32 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 19,68 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Fresenius SE einen Börsenwert von 30,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net