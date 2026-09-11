DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Profitabler Heidelberg Materials-Einstieg?

11.09.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie gebracht.

Am 11.09.2023 wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 72,54 EUR. Bei einem Heidelberg Materials-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,855 Heidelberg Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Papiere wären am 10.09.2026 21.312,38 EUR wert, da der Schlussstand 154,60 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 113,12 Prozent.

Insgesamt war Heidelberg Materials zuletzt 27,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net