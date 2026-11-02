DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

MTU Aero Engines-Investment

02.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MTU Aero Engines gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag 181,25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,552 MTU Aero Engines-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 329,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 17,74 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net