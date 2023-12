DAX 40-Papier Porsche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche von vor einem Jahr bedeutet

Lohnende Porsche-Anlage?

Vor Jahren Porsche-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Porsche-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Porsche-Aktie bei 92,12 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche-Aktie investiert, befänden sich nun 1,086 Porsche-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,93 EUR, da sich der Wert eines Porsche-Anteils am 22.12.2023 auf 80,08 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 13,07 Prozent.

Der Börsenwert von Porsche belief sich zuletzt auf 72,32 Mrd. Euro. Die Porsche-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Porsche-Papiers wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

