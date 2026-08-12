DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 3 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem QIAGEN-Papier statt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,45 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investierten, hätten nun 224,988 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 37,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.333,56 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 16,66 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 7,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG