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Investmentbeispiel

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74.05 EUR 1.15 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 65,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152,812 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 73,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.208,74 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,09 Prozent erhöht.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,94 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Scout24-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.

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