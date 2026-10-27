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Lukrativer Scout24-Einstieg?

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
84.70 EUR -1.25 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,20 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Scout24-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,051 Scout24-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.690,71 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 26.10.2026 auf 83,95 EUR belief. Damit wäre die Investition 169,07 Prozent mehr wert.

Scout24 war somit zuletzt am Markt 5,72 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Scout24-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG

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