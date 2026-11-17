Scout24-Investition

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64,80 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 15,432 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 90,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.402,01 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,20 Prozent angewachsen.

Scout24 wurde am Markt mit 6,20 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net