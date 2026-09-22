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Scout24-Investition

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
75.25 EUR 1.10 EUR 1.48 %
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Scout24-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,34 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Scout24-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,878 Scout24-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (74,90 EUR), wäre die Investition nun 11.825,07 EUR wert. Die Steigerung von 10.000 EUR zu 11.825,07 EUR entspricht einer Performance von +18,25 Prozent.

Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5,03 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG

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