DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Scout24-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Scout24-Anteile betrug an diesem Tag 62,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,604 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 79,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,17 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,17 Prozent gesteigert.
Scout24 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Papiers auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Scout24