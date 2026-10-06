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DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
67.95 EUR -0.85 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 104,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Scout24-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,606 Scout24-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 67,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,30 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 34,87 Prozent.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. Euro. Scout24-Papiere wurden am 01.10.2015 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Scout24-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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