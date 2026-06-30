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DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingefahren

01.07.26 10:00 Uhr
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens Energy-Aktien gewesen.

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Siemens Energy AG
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Am 01.07.2023 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,180 Siemens Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 165,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.024,72 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 924,72 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 134,34 Mrd. Euro wert. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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