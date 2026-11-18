DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens Energy-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Siemens Energy-Papier bei 11,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 856,164 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107.020,55 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 17.11.2026 auf 125,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 970,21 Prozent gesteigert.
Siemens Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 108,89 Mrd. Euro gelistet. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Siemens Energy AG