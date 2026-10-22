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Profitables Siemens Healthineers-Investment?

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Siemens Healthineers gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
41.20 EUR -0.42 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,34 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 20,268 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 41,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 845,36 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,46 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Siemens Healthineers zuletzt 46,38 Mrd. Euro wert. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

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