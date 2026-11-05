DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet

Siemens Healthineers-Investition

05.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.11.2021 wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,661 Siemens Healthineers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 44,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,52 Prozent verringert.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,52 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils auf 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net