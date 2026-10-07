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Vonovia SE-Investment

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.78 EUR -0.25 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2016 wurde die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers betrug an diesem Tag 26,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 373,565 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (17,04 EUR), wäre die Investition nun 6.363,68 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 6.363,68 EUR, was einer negativen Performance von 36,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war Vonovia SE zuletzt 14,34 Mrd. Euro wert. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

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