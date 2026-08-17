DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Vonovia SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,95 EUR wert. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,778 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 19,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,62 Prozent abgenommen.
Vonovia SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,76 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Vonovia SE
Aktuelle Vonovia Aktie News
Vonovia Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.