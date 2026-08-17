DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr bedeutet

Profitable Vonovia SE-Anlage?

19.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Vonovia SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,95 EUR wert. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 35,778 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 19,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,62 Prozent abgenommen.

Vonovia SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,76 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net