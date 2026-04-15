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Profitabler Vonovia SE-Einstieg?

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

22.04.26 10:00 Uhr
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE-Investment verlieren können.

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Vonovia SE
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Die Vonovia SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,73 EUR. Wer vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 404,314 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.505,42 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 21.04.2026 auf 23,51 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,95 Prozent.

Vonovia SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,21 Mrd. Euro. Der Vonovia SE-Börsengang fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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