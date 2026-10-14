DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Performance

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Vonovia SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,622 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 16,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,85 EUR wert. Mit einer Performance von -40,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Vonovia SE war somit zuletzt am Markt 13,91 Mrd. Euro wert. Vonovia SE-Papiere wurden am 11.07.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net