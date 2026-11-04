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Zalando-Investment im Blick

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26.14 EUR 0.83 EUR 3.28 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zalando-Papier bei 38,42 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 260,315 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (25,29 EUR), wäre die Investition nun 6.583,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 34,17 Prozent vermindert.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,59 Mrd. Euro. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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Datum Rating Analyst
09:36 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.

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