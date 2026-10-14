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DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Zalando-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 26,92 EUR. Bei einem Zalando-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 371,471 Zalando-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 24,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.056,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,44 Prozent verkleinert.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,90 Mrd. Euro. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10:31 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets

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