Hochrechnung

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.11.2023 wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zalando-Papier 23,06 EUR wert. Bei einem Zalando-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,365 Zalando-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 28,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.228,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Zalando zuletzt 6,85 Mrd. Euro wert. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Ein Zalando-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net