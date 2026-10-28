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DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zalando gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26.37 EUR -0.11 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zalando-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,385 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (26,56 EUR), wäre die Investition nun 328,96 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 67,10 Prozent vermindert.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,49 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets

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