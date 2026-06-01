DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Zalando-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Zalando-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,12 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 36,873 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zalando-Aktien wären am 02.06.2026 869,47 EUR wert, da der Schlussstand 23,58 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,05 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 5,92 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net