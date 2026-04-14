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DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Airbus SE-Anleger freuen

15.04.26 14:03 Uhr
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Airbus SE-Anleger freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Airbus SE-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Airbus SE am 14.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,20 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Airbus SE-Dividende im Vorjahresvergleich um 60,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Airbus SE beziffert sich auf 2,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 7,09 Prozent angehoben.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte das Airbus SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 172,84 EUR. Am 15.04.2026 wird der Airbus SE-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Airbus SE-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist die Airbus SE-Aktie eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,29 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Airbus SE-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Airbus SE via XETRA 22,77 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 23,92 Prozent besser entwickelt als der Airbus SE-Kurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Rheinmetall) zeigt sich Airbus SE 2025 im Nachteil. Neben der höchsten Dividende punktet die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der höchsten Dividendenrendite. Mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,50 EUR stellt Rheinmetall im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Airbus SE bei der Dividendenrendite mit 1,61 Prozent besser abschneidet.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Airbus SE

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,34 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,93 Prozent anziehen.

Airbus SE-Grunddaten

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Airbus SE beträgt aktuell 134,191 Mrd. EUR. Airbus SE verfügt über ein KGV von aktuell 30,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Airbus SE einen Umsatz von 73,420 Mrd.EUR sowie ein EPS von 6,61 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

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