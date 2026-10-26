DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BASF-Papiers betrug an diesem Tag 41,19 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,428 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BASF-Papiers auf 52,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,35 EUR wert. Damit wäre die Investition 27,35 Prozent mehr wert.
Insgesamt war BASF zuletzt 45,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: BASF SE