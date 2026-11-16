DAX 26.769 +0,1%ESt50 6.384 -0,0%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,1 -0,7%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnender BASF-Einstieg?

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BASF-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54.56 EUR 0.04 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2025 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,300 BASF-Aktien. Die gehaltenen BASF-Papiere wären am 13.11.2026 124,84 EUR wert, da der Schlussstand 54,27 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte BASF einen Börsenwert von 46,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.11.26 BASF Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.