DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lohnender BASF-Einstieg?

Bei einem frühen BASF-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2025 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,300 BASF-Aktien. Die gehaltenen BASF-Papiere wären am 13.11.2026 124,84 EUR wert, da der Schlussstand 54,27 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte BASF einen Börsenwert von 46,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net