DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BASF-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,50 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in BASF-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,885 BASF-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 53,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.236,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,37 Prozent gesteigert.
Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: BASF SE