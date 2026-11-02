DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie gebracht.
Am 02.11.2021 wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 62,21 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,075 BASF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 859,35 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 30.10.2026 auf 53,46 EUR belief. Mit einer Performance von -14,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 46,10 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: BASF SE