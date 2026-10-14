DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Brenntag SE-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,45 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 194,363 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 63,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.322,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,23 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 8,93 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Brenntag