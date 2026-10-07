DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren gekostet

Frühe Investition

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,68 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,243 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 60,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 745,10 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 25,49 Prozent.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,57 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net