DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

Brenntag SE-Investition

04.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Brenntag SE-Anteile bei 82,64 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Brenntag SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,007 Brenntag SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 62,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.577,44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,23 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 9,15 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net