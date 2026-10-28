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Brenntag SE-Anlage unter der Lupe

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Brenntag SE-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
62.60 EUR 0.22 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2023 wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Brenntag SE-Anteile bei 69,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,484 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 911,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 8,89 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 9,08 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Brenntag SE-Aktie lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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