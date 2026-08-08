DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Commerzbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 13.08.2023 wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,30 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,135 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.825,16 EUR wert. Damit wäre die Investition um 282,52 Prozent gestiegen.
Commerzbank war somit zuletzt am Markt 44,20 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Papiers auf 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: mf
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
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|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets