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DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

11.06.26 10:00 Uhr
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerzbank-Einstiegs gewesen.

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Das Commerzbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerzbank-Papier bei 27,64 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 36,179 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 36,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.310,42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,04 Prozent angewachsen.

Commerzbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Anteils belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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