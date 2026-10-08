DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren verdient

Profitabler Commerzbank-Einstieg?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Commerzbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Commerzbank-Anteile letztlich bei 10,37 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,648 Commerzbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (38,56 EUR), wäre die Investition nun 372,02 EUR wert. Damit wäre die Investition um 272,02 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich zuletzt auf 43,28 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 fand der erste Handelstag des Commerzbank-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Commerzbank-Aktie bei 38,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net