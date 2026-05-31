DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Daimler Truck-Papier bei 38,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,171 Daimler Truck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 42,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.103,11 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,31 Prozent angewachsen.
Daimler Truck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,22 Mrd. Euro gelistet. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Daimler Truck-Anteils lag damals bei 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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