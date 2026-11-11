DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 37,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 263,296 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.078,46 EUR wert. Mit einer Performance von +40,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 29,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net