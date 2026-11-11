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Langfristige Investition

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
53.72 EUR 0.23 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 37,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 263,296 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.078,46 EUR wert. Mit einer Performance von +40,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 29,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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