DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren

Profitabler Fresenius SE-Einstieg?

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren Fresenius SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,20 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Fresenius SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,272 Fresenius SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 42,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.038,83 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 3,88 Prozent gleich.

Fresenius SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net