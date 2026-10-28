DAX 25.566 -0,1%ESt50 6.143 -0,4%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.145 +0,6%Euro 1,1125 -0,1%Öl 115,1 +1,1%Gold 4.047 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
45.96 EUR -0.24 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Anteile betrug an diesem Tag 49,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,011 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 93,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,26 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 93,03 EUR, was einer negativen Performance von 6,97 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Fresenius Aktie News

Werbung

Fresenius Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.