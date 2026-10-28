DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühe Anlage

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Anteile betrug an diesem Tag 49,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,011 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 93,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,26 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 93,03 EUR, was einer negativen Performance von 6,97 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net