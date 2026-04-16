DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) streicht Dividende zusammen

Top-Dividende

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,50 EUR je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividende um 18,60 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 4,14 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent reduziert.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via XETRA bei einem Wert von 53,35 EUR aus dem Geschäft. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 7,99 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktienkurs via XETRA 6,21 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 17,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BMW, DEUTZ, Volkswagen (VW) vz) erweist sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz. Zwar fällt die Dividende von BMW mit 4,40 EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 5,83 Prozent vorn.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 3,26 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 6,42 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beläuft sich aktuell auf 52,136 Mrd. EUR. Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-KGV beläuft sich aktuell auf 11,25. Im Jahr 2025 erzielte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 132,214 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 5,34 EUR.

Redaktion finanzen.net