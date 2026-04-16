DAX24.213 +0,2%Est505.945 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +1,3%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.664 -0,1%Euro1,1782 ±0,0%Öl98,45 +0,2%Gold4.788 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.? Größte Hedgefonds: Wer steckt eigentlich hinter Bridgewater, Elliott & Co.?
Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus: Rücksetzer nach fulminanter Rally Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus: Rücksetzer nach fulminanter Rally
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Top-Dividende

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) streicht Dividende zusammen

17.04.26 10:02 Uhr
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) streicht Dividende zusammen | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,51 EUR -2,36 EUR -4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,50 EUR je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividende um 18,60 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 4,14 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent reduziert.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via XETRA bei einem Wert von 53,35 EUR aus dem Geschäft. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 7,99 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktienkurs via XETRA 6,21 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 17,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BMW, DEUTZ, Volkswagen (VW) vz) erweist sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz. Zwar fällt die Dividende von BMW mit 4,40 EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 5,83 Prozent vorn.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 3,26 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 6,42 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beläuft sich aktuell auf 52,136 Mrd. EUR. Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-KGV beläuft sich aktuell auf 11,25. Im Jahr 2025 erzielte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 132,214 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 5,34 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
24.03.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
09.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen