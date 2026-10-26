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DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen MTU Aero Engines-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
319.60 EUR 2.50 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 389,10 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,700 MTU Aero Engines-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der MTU Aero Engines-Aktie auf 316,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.139,30 EUR wert. Damit wäre die Investition 18,61 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 17,06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research

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